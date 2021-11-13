「媽媽，妳不要傷心，我沒事的！」，「會好好休息，回到妳身邊」回到我身邊瑪莎拉蒂3煞被害宋姓男生昨天醒來第一句話讓宋母感動萬分，她今天激動、哽咽地說：「兒子第一句話居然是貼心關心我！」，並問她：「犯人呢？」，她請兒子放心，告訴他「他們已經被抓去，司法一定會嚴辦，還你公道。」

宋母今天上午面對媒體情緒激動地表示，社會的集氣「真的、真的、真的」很有用，宋母哽咽地說，兒子第一時間對她說的第一句話居然在關心她，他很貼心、怕她太傷心。宋母說，兒子跟她說：「媽媽！妳不要傷心，我沒事的」，關心地問她：「犯人呢？」 ，宋母則回覆說：「放心！他們已經被抓去，警方及司法一定會嚴辦，還給你公道。

宋母欣慰地說，兒子說他可以記得案發過程，但是她怕兒子回想起恐怖被害過程又再度傷害，也不敢多問。宋母講起貼心的兒子，再度哽咽地說「兒子很堅強，說他沒事，會好好休息，回到我身邊」，而還惦記著詢問她有沒有吃飯，一再叮囑：「媽媽，不要太傷心」。

宋母說，她昨天看到目前檢警的偵查作為，感到很欣慰，相信檢警一定會為兒子討回公道。 如果檢警及司法可以還給公道嚴懲兇嫌，逞兇鬥狠之人才不敢太囂張，要讓他們有所警惕，她們才會有勇氣再住在這個城市。