「四個不同意，台灣更有力！」民進黨台南市5位立委，13日在各自選區舉行公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌一天之內分別連趕4場，呼籲「台灣不能走回頭路」，4大公投案都投下不同意票。至於另名台南市立委陳亭妃，也預定在12月4日舉行公投說明會。
上午10點30分林俊憲在東區關帝廳、13點30分郭國文在善化區文康育樂中心、13點50分賴惠員在新營區太子宮附屬餐廳、14點30分林宜瑾在永康區情定城堡、19點王定宇在仁德運動公園活動中心分別舉行公投說明會。其中，賴清德除王定宇場、蘇貞昌除賴惠員場外，其餘場次2人均親自到場。
賴清德一進場立即受到大批民眾夾道歡迎，他強調，目前政府積極推動能源轉型，如果重啟核四及三接等2項公投案失敗，將重新回到國民黨執政時代的狀況，台灣不能走回頭路。至於萊豬進口，政府有把關，人民的健康也有保障，更重要的是為了走入國際社會，與世界各國貿易。
賴清德還認為，2018年公投綁大選的投開票過程紊亂，造成選務人員非常大的壓力，因此公投與選舉分開處理，才有利投票品質。這4項公投案的背後都有深層意義，希望大家投下不同意票。
蘇貞昌則先細數中央各項政績指出，政府守住台灣的疫情，讓大家可以逐漸鬆綁回到正常生活，還能領到五倍券、紓困金，軍公教也調薪、基本工資調高，還推動長期照顧、調高育兒補助。
接著，蘇貞昌話鋒一轉批評說，民進黨做得好，國民黨不會做，就只會亂，還拿能吃的東西到國會亂丟，實在天理不容，現在更用4個公投來亂台灣，重啟核四根本不可能，更何況核四廠底下還有地震帶；三接已縮小興建規模且無法遷移；開放萊牛9年，民眾健康無虞，萊豬在國際是安全的，開放萊豬也比照萊牛的標準；至於以往公投綁大選，開票到半夜2點，希望大家要支持政府，4個公投都投不同意票，不讓國民黨再亂下去。
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