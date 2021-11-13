副總統賴清德參加台南市立委林俊憲舉辦的公投說明會。（洪榮志攝）

行政院長蘇貞昌率民進黨台南市黨公職人員呼籲民眾公投投下不同意票。（洪榮志攝）

行政院長蘇貞昌參加台南市立委林俊憲舉辦的公投說明會。（洪榮志攝）

「四個不同意，台灣更有力！」民進黨台南市5位立委，13日在各自選區舉行公投說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌一天之內分別連趕4場，呼籲「台灣不能走回頭路」，4大公投案都投下不同意票。至於另名台南市立委陳亭妃，也預定在12月4日舉行公投說明會。

上午10點30分林俊憲在東區關帝廳、13點30分郭國文在善化區文康育樂中心、13點50分賴惠員在新營區太子宮附屬餐廳、14點30分林宜瑾在永康區情定城堡、19點王定宇在仁德運動公園活動中心分別舉行公投說明會。其中，賴清德除王定宇場、蘇貞昌除賴惠員場外，其餘場次2人均親自到場。

賴清德一進場立即受到大批民眾夾道歡迎，他強調，目前政府積極推動能源轉型，如果重啟核四及三接等2項公投案失敗，將重新回到國民黨執政時代的狀況，台灣不能走回頭路。至於萊豬進口，政府有把關，人民的健康也有保障，更重要的是為了走入國際社會，與世界各國貿易。

賴清德還認為，2018年公投綁大選的投開票過程紊亂，造成選務人員非常大的壓力，因此公投與選舉分開處理，才有利投票品質。這4項公投案的背後都有深層意義，希望大家投下不同意票。

蘇貞昌則先細數中央各項政績指出，政府守住台灣的疫情，讓大家可以逐漸鬆綁回到正常生活，還能領到五倍券、紓困金，軍公教也調薪、基本工資調高，還推動長期照顧、調高育兒補助。

接著，蘇貞昌話鋒一轉批評說，民進黨做得好，國民黨不會做，就只會亂，還拿能吃的東西到國會亂丟，實在天理不容，現在更用4個公投來亂台灣，重啟核四根本不可能，更何況核四廠底下還有地震帶；三接已縮小興建規模且無法遷移；開放萊牛9年，民眾健康無虞，萊豬在國際是安全的，開放萊豬也比照萊牛的標準；至於以往公投綁大選，開票到半夜2點，希望大家要支持政府，4個公投都投不同意票，不讓國民黨再亂下去。