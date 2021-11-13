王品集團旗下的「丰禾台式小館」最近獲得台菜版米其林認證-「全台十二大傳承臺菜餐廳」，第三家分店在今（13）日進駐台中文心崇德捷運站商圈！歡慶新店開幕11/13～14、11/20~21推出台中限定「東泉辣椒醬風味米糕」，於中午12:30、晚上18:30用餐，每人招待超Q喜相芋小豬包；內用消費並在Google、IG或FB臉書打卡評論，免費招待入厝三寶-丰泉米糕、糖醋雞、炸湯圓，再贈當家招牌丰禾起家雞招待券。

經濟部商業司去年舉辦「2020經典臺菜餐廳」選拔，今年以「傳承」為主軸，評委全臺走透透，選出「全台十二大傳承臺菜餐廳」，被稱作是台菜版米其林。「丰禾台式小館」今年以芋絲米糕和魷魚螺肉蒜參賽，以最傳統的做法讓人吃到最初的滋味，從117家的參賽餐廳勝出，評審推薦-給人一種「這就是媽媽的味道」的感覺。

「丰禾台式小館」主張「人少也能吃到一桌澎湃台菜」，「丰盛個人餐」只要239～259元，由主廚精選8道主菜「丰禾起家雞」選用稀有的鹿野雞品種，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，讓大家食雞起家好吉利；「古早味滷豬腳」特選豬後腳經高溫油炸後，以秘製湯汁滷製入味，口感Q彈軟嫩，鹹香下飯，讓一個人吃菜配飯，也可以丰盛美好。

此外「二人相伴桌」、「四人歡聚桌」、「六人大辦桌」，客單價從450元起，就能滿足老饕對台菜的想望。

王品集團表示，「丰禾台式小館」台中店是全台第三家門店，位於台中文心崇德捷運站旁，占地60坪，設70席，店內風格保存舊時代的台灣常民生活元素，並以海棠窗花搭配明亮清爽色系，讓食客記憶中的家鄉元素，轉化為簡潔新穎的現代形式，整體空間柔和，再點綴以橘紅暖色系讓整體空間更顯精神，適合三五好友聚餐或是家庭聚會，擁有視覺、味蕾的雙重享受。