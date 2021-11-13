華紙（1905）連著11、12月漿價、紙價喊漲，預估漲幅5～10％，涵蓋文化用紙、包裝用紙、產業用紙、紙漿、纖維材料產品等，這波漲勢主要反映煤炭等能源成本上漲；累計今（2021）年來紙價漲幅將達到三成。

華紙透露，目前正在採購明（2022）年第一～二季的木片等料源，價格持續上漲約10～20％，如果料源、能源等成本沒有大幅下降，紙價非繼續漲不可！

還有一個紙價喊漲變數，在低碳綠色能源趨勢下，近期歐洲開始徵收能源附加費，看紙種每噸收取40～150歐元，大陸11月喊出每噸漲價300～500人民幣因應，還有美國也在討論能源附加費等議題，都可能持續墊高紙價。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和強調，2021年市場行情丕變，以往看紙漿需求，由最初木材紙漿原料成本決定紙價，但現在隨能源、化工材料、運輸成本等大漲，其他成本影響紙價程度正急遽加大。

就造紙主要成本來看，木片今年來大漲50～100％，目前每噸逾200多美元，除了造紙業搶購，許多國家發電廠改燒木片發電，都讓明年木片價格看漲機率高；國內廢紙則從每噸3000台幣升至目前的6000多台幣。

還有今年來能源成本大漲三倍，需要用到煤炭的化工原料跟著喊漲，11月一項造紙用化工原料就大漲二成；高運價也帶動運輸成本驚驚漲，佔造紙成本比重從個位數攀升到一成。

華紙為反應成本，上半年紙價已上漲約20～25％，接著11月、12月將再補漲5～10％。