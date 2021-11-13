遠傳扶植5G技術尖兵不遺餘力，日昨攜手亞東科技大學舉辦「2021年產學合作成果展」，展示全球最夯的5G技術概念性驗證(POC; Proof of Concept)，包含結合5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、AR/VR/MR技術，打造元宇宙、無人機智慧交通、金字塔3D全息投影等黑科技應用，展現充沛的產學合作能量，更為台灣5G產業注入研發動能。

遠傳會中也邀請新北市十餘所高中職校長、老師共襄盛舉，期望共同為台灣培育更多的資通訊人才。

遠傳電信網路暨技術群執行副總經理饒仲華博士表示，遠傳長期投入新科技人才培育，與亞東科技大學的產學合作邁入10餘年，共同培育出數百位優秀的資通訊人才，已在各個領域發光發熱。5G世代著眼於如何融合最新技術，打造不同垂直產業的創新應用，因此更需培養具備創新思維、掌握最新科技動脈的優質人才。遠傳將持續引進豐沛的業界資源，強化學生的技術實力、產業知識與實務操作，為新科技傳承善盡一份心力」。

亞東科技大學校長黃茂全表示，透過與遠傳的產學合作，亞東科技大學師生可以熟悉最新的通訊技術及相關應用，充分落實產學合一的精神，對學生接軌職場有相當大的助益。企業實習除了讓學術理論與實務結合，厚植學生技術實力、從實習中摸索出職涯方向，也讓學生體會團隊合作的重要性，提早為步入職場做好準備。非常感謝遠傳提供寶貴的產學合作機會，也讓亞東科技大學充分發揮技職教育的精神，為台灣培育更多資通訊人才。

這次成果展中的「5G元宇宙：虛實混合新世界」概念性應用，遠傳與亞東科技大學合力建造一棟6層樓的虛擬智慧大樓，透過5G結合AI、VR/MR與手勢辨識技術，使用者戴上VR眼鏡即可走入虛擬智慧大樓，自由穿梭不同樓層，享受各項設施的沉浸式體驗，例如在健身房運動、進入展示間聆聽導覽，或是前往遠傳friDay電影院欣賞一部自選影片。

「金字塔3D全息投影」應用，將全息投影結合5G智慧診療，透過3D虛擬全息投影技術，無需透過AR/VR或手機等裝置，一顆會跳動的3D仿生心臟即躍然眼前，降低醫病溝通隔閡，令人耳目一新。

「數位雙生(Digital Twin)應用」展示中，建置一座等比例縮小版3D虛擬電梯，當真實世界中的電梯上下移動時，透過5G技術，3D虛擬電梯將零時差呈現出真實電梯狀態，包含停靠樓層、故障與否等。未來可運用於智慧大樓、智慧工廠等遠端即時監控，提供管理者更精準、操作直覺、節省人力的監控方式。

「無人機：5G AI智慧交通」應用則具備二大亮點，除了將5G整合至控制系統，解決無人機目前只能使用ＷiFi，易受干擾、無法長距離飛行的限制。另外結合AI影像辨識技術，無人機可以追蹤特定車輛的移動軌跡、確認周遭路況，透過5G即時回傳高解析度畫面，完成交通安全勤務、鎖定可疑歹徒車輛，大幅提升無人機的效益。

饒仲華強調，遠傳未來將持續和亞東科技大學密切合作，發揮遠東集團綜效，共同推動產學創新；也將積極與國內多所著名大專院校合作，探索5G新技術發展，培養在地人才、催生豐富的創新應用，引領台灣5G產業向前邁進。