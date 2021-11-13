活動吸引許多親子前往（戴上容攝）

金山國小收穫滿滿（戴上容攝）

許多親子共同體驗零碳DIY（戴上容攝）

副市長劉和然與小朋友互動（戴上容攝）

零碳生活正夯，新北市府13日於新莊運動公園舉行「林卡本市集」，學校、市府局處與綠色攤商透過環境友善商品，傳達減碳等觀念，現場也頒發「北北基能源小鐵人競賽」獲獎隊伍，活動吸引許多親子前往。新北市副市長劉和然出席指出，新北市府目標於2050年成為無煤城市。

「林卡本市集」取自「零碳(zero carbon)」諧音，13日上午10時於新莊運動公園舉行，副市長劉和然、新北市議員蔡健棠出席，現場布置許多學校、各局處和環境友善攤商攤位，吸引許多親子前往共襄盛舉，人潮踴躍。劉和然也現場逛起市集，與小朋友互動。

副市長劉和然致詞，因應近年氣候變遷，聯合國提出「永續發展目標」（SDGs）因應危機，新北市簽署「氣候緊急宣言」並成為台灣第一個公布自願性地方永續發展報告（VLR）的城市，市府也提出目標將於2050年成為無煤城市，並降低溫室氣體排放量達成減碳目標。

劉和然說，林卡本市集是取自零碳(zero carbon)諧音，透過市集三項：好好吃、好好用與好好玩為主軸，將低碳永續理念扎根於日常生活中。「好好吃」是由在地小農與攤商提供在地農產品與當季美食，倡導吃當地、食當季與減少食物碳足跡的概念。

「好好用」是鼓勵參與市集民眾自備購物袋與餐具購買商品，減少使用一次性產品；「好好玩」是透過遊戲、DIY課程與知識宣導認識零碳、減碳、負責任的消費與環境保護等議題，例如金美國小附設幼兒園利用學校修剪樹木所裁下的木材，透過DIY課程變身獨一無二的陀螺。

教育局補充，淨零碳教育是市集的精神，這次特別邀請能源教育學校中園國小展出綠色能源、能源標章與能源效率議題體驗遊戲。深坑國小則帶來有趣的太陽能悶燒鍋體驗，現場更提供12日「北北基能源小鐵人競賽」中的腳踏車發電設備、風力發電機與製作創意風力車，在育樂中了解能源轉型及再生能源運用的重要性。