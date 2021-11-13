第六分局長持續探視宋姓男大生 蔡元戎：幕後源頭警方積極偵辦

台中市宋姓男大生，日前因擦撞名車遭到張姓彰化食品廠二代等人打傷昏迷，昨天清醒拔管。宋媽媽13日到台中榮總探視後說，她跟兒子保證「媽媽會幫你討回公道」。台中市警局第六分局長蔡元戎早上持續前往探視，強調警方積極追查幕後源頭，近日會有結果再統一對外說明。

第六分局長蔡元戎今天上午10點半前往台中榮總探視宋姓男大生，並慰問宋媽媽。蔡元戎指出，他持續來關心男大生恢復狀況良好，祝福他早日康復；主嫌3人收押，在場共6人已全數到案，並移請台中地檢署偵辦；追查幕後源頭警方積極偵辦，後續追查告一段落後，警方會對外統一說明，目前全案由司法調查中。

宋媽媽說，希望司法真的還兒子公道，那些逞兇鬥狠的人才不會再那麼囂張；會不會有待下去的勇氣？如果司法真的有懲戒壞人的辦法，讓大家有個警惕不敢再那麼囂張狂妄，她才有勇氣繼續留在這個城市。

蔡元戎強調，台中市的治安本來就很穩定，這起單獨事件連市長盧秀燕都非常的關心。