高市大寮區今（13）日清晨發生一起重大車禍，1名20歲的黃姓轎車駕駛在大寮區光明路三段和翁園路口，撞及一對與車友騎車欲前往杉林溪出遊的高雄「柴犬達人」夫妻，造成夫妻傷重雙雙不治，從事發影片影片可看出，黃男所駕駛的轎車高速攔腰直撞機車，機車被撞飛後在地上磨出十餘公尺長的閃亮火光，則沿路被在路面上拋飛滾轉，景象相當駭人。

駭人影片曝！酒駕屁孩撞柴犬達人夫婦，磨出10米閃亮火光。(石秀華翻攝)

根據了解，該對死亡的陳姓夫妻在大寮區飼養繁殖柴犬已長達35年，曾被犬友暱稱為「一世柴人」，卻不幸遭酒駕男撞死，親友怒批「酒駕真的很可惡！」。

駭人影片曝！酒駕屁孩撞柴犬達人夫婦 磨出10米閃亮火光。

根據了解，不幸命喪在酒駕男黃姓嫌犯輪下的53歲的陳姓男子和54歲的李姓妻子，生前非常喜愛犬隻，年輕時就從事培育柴犬的事業，在大寮區開設柴犬莊養殖場，可說是早期進口柴犬作育的先驅。

陳男對於柴犬的專業與研究的投入，被柴犬界備受推崇，陳男為人樸實親切，對於台灣柴犬作育改良有相當卓越的貢獻，作育柴犬的投入與態度嚴謹與堅定，為他人難以望其項背，因此被犬友暱稱為「一世柴人」。

陳姓夫妻平常喜歡四處旅遊，夫妻鶼鰈情深，原本今天早上2人準備騎車和親友至南投杉林溪遊玩，才剛出門約5分鐘，無奈因酒駕男肇事遇死劫，瞬間和親人從此天人永隔！兒女聽聞噩耗趕到現場，跪地痛哭失聲。

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