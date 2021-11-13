由易智言編導、李烈監製，耗費10年的心血之作《廢棄之城》，除了奪下金馬獎最佳動畫長片、台北電影獎傑出技術獎，今再傳捷報，榮獲第38屆芝加哥國際兒童節最佳動畫首獎。這是繼《魔法阿媽》之後，暌違22年又有台灣動畫電影獲獎，更是首次在專業評審團中拿下最佳動畫肯定，締造台灣動畫電影新指標。
《廢棄之城》以精緻、高質感的動畫製作，帶領觀眾進入一段奇幻冒險旅程，屢獲國內外各大影展肯定，現又再度為國爭光。導演易智言表示：「謝謝芝加哥國際兒童電影節，然後站起身，拍拍褲子上的塵土，繼續往前走。」
易智言導演坦言，動畫製作過程完全沒有嚇到自己，也沒有下定決心不要再拍動畫，「完全有可能再拍動畫，現在還沒有寫新的動畫劇本，我不能保證自己會再拍下一個動畫。」
《廢棄之城》由張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音，描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」，2人相知相惜尋得生命出路的奇幻冒險故事。《廢棄之城》上映中。
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