反萊豬等四大公投年底登場，國民黨前副主席郝龍斌今天批評，行政院長蘇貞昌欺騙國人，稱反萊豬美國會生氣，但中國大陸進口435萬噸不含萊克多巴胺的美豬，我們只進口1萬噸，美國沒對大陸生氣，憑什麼對我們生氣，而且進口1萬噸美豬約2388萬美金，可是軍購一年100億美金都不止，試問2千多萬美金會影響經貿嗎？當然不會！

國民黨立委賴士葆上午在台北木新市場舉行公投說明會，邀請前總統馬英九、前國民黨副主席郝龍斌到場。郝龍斌致詞表示，行政院長蘇貞昌兩度在國會說，反萊豬的話，美國很生氣，蘇貞昌非常在乎美國人生不生氣，卻忽視民眾吃萊豬影響健康的怒氣。

「蘇貞昌在欺騙國人」，郝龍斌痛批，台灣進口美豬數量約1萬噸，中國大陸進口的美豬為435萬噸，中國大陸反萊豬，美國就乖乖把沒有萊克多巴胺的豬肉賣到大陸，美國沒有生氣，憑什麼我們只買1萬噸美豬，要求不要萊克多巴胺，美國就要生氣。

郝龍斌指出，美國不是CPTPP會員國，根本不能影響我們能否進入CPTPP，另外中國大陸也申請加入CPTPP，但其反萊豬，也不會影響進入CPTPP，新加坡、加拿大也反萊豬，但都是CPTPP會員國。