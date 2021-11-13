2021年DJSI公布最新評選結果，第一金再度在全球5300家企業中脫穎而出，連續4年入選「世界指數」成分股，亦連續6年入選「新興市場指數」成分股，名列台灣銀行業第一名，全球前6名，其中於六項題組獲得滿分，全數23項題組得分皆高於業界平均，為唯一獲選之公股金融機構，並統籌成立公股金融事業ESG倡議平台。

道瓊永續指數(DJSI)是全球第一個追蹤頂尖企業的永續發展指數，透過全方位檢視受評企業於環境、社會及治理(ESG)之績效，篩選出世界及新興市場名列前10％之企業為成分股，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

第一金表示，自2011年即開始推動ESG，2021年將企業社會責任委員會更名為企業永續發展委員會，為深化集團企業永續發展文化，除將員工績效與ESG 連結外，更規劃建立子公司ESG績效考核機制，將ESG落實於日常業務。

並遵循聯合國責任銀行原則、責任投資原則及永續保險原則，將ESG議題融入投融資、承銷及保險等核心業務之發展策略及作業流程，子公司第一銀行並於去年成為首家簽署加入赤道原則協會(EPA)的公股銀行。

配合2050年淨零排放目標，第一金擬訂集團溫室氣體類別一及類別二總碳排放量每年須較前一年減量2.5％之短中長期減碳目標，且自2013年至2020年，透過營運無紙化、設立太陽能分行等低碳營運作為，減碳量相當於316座大安森林公園年吸碳量。

第一金控將ESG議題與核心職能結合，並呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，截至2021年10月底，第一銀行中小企業放款餘額達8488億元，市占率連續11年居本國銀行第一。

另辦理微型創業鳳凰貸款，女性獲貸人數比率逾74％，文創產業相關貸款授信餘額亦達255億元，而國片如《孤味》、《當男人戀愛時》皆由第一銀行辦理輔導金信託。