嘉義縣義竹鄉農會非營利幼兒園招生額滿，縣長翁章梁宣布明年收費再減500元。（廖素慧攝）

嘉義縣義竹鄉農會非營利幼兒園13日舉行揭牌儀式，招收122名2歲至學齡前幼兒已滿額，縣長翁章梁表示，轉型為非營利幼兒園之後，明年收費會再降500元，此外，明年頭竹分校將設立0至2歲的公共托育家園。

義竹鄉農會非營利幼兒園是全縣18鄉鎮市農會附設幼兒園碩果僅存的幼兒園，早期是1973年設立的農忙幼兒園，為了提供更平價、優質的教保服務，今年農會與政府簽約轉型為「非營利幼兒園」，共招收5班，2班2至3歲幼兒共32名、3班3歲至學齡前幼兒共90名，是全台農會附設幼兒園第2所完成轉型的非營利幼兒園。

翁章梁指出，轉型為非營利幼兒園之後，收費更便宜、老師待遇會提高，中央也會來輔導，明年收費還會再降500元，另外，頭竹分校明年將設立0至2歲的公共托育家園，打造0至學齡前全方位的幼兒學習空間，協助家長減輕負擔，讓家長兼顧職場及育兒需求。

縣府教育處代理處長李美華指出，嘉義縣少子化與高齡人口都是全國之冠，配合行政院推動少子女化對策計畫，縣府推動公共化教保服務比率已逾6成，感謝義竹農會配合教育部「0到6歲國家一起養」政策，轉型為非營利幼兒園。

縣府教育處表示，配合提升育兒津貼政策，非營利幼兒園收費標準是低收、中低收家庭子女免月費，一般家庭就讀第1胎月費2500元，第2胎1500元，第3胎以上免月費，明年8月月費再減500元。

義竹鄉農會非營利幼兒園由縣長翁章梁、立委翁重鈞、義竹鄉長黃阿家、農會理事長顏明岳、總幹事翁永寧和各級民意代表、地方人士揭牌，小朋友表演太鼓，熱鬧滾滾。