鄭男坦承與友人喝了幾瓶啤酒，警方讓他漱口，酒測值仍高達0.77毫克。（王志偉翻攝）

士兵營外飲酒駕車負面新聞頻傳，陸軍花東防衛指揮部日前才有一名女兵酒駕遭汰除，近日又有服役僅1個月的鄭姓2兵，酒後與友人共3人共騎乘機車「3貼」還未戴安全帽，騎上路上搖搖晃晃「蛇行」，誇張引起巡邏警網注意攔下盤查，酒測高達0.77毫克。花防部今天表示，經召開人評會，將鄭姓二兵記兩大過汰除，並重申「酒駕零容忍」。鄭兵還得面臨軍方追討服役期間薪資，代價不輕。

本月9日凌晨1時許，花蓮警方巡邏經過光復鄉中山路2段時，發現對向一輛機車，不但3貼，且駕駛還未戴安全帽，路上行車搖晃「蛇行」，警方攔下盤查，發現20歲鄭姓駕駛散發酒味，經潄口後施以酒測，酒測值達0.77毫克，盤查身分為花防部二兵。

鄭男坦承與友人喝了幾瓶啤酒，載林男與孫姓女子兩名友人返家，對酒駕覺得很後悔，希望警方原諒他。警詢後依涉犯公共危險罪，將鄭男移送花蓮地檢署，另依道路交通管理處罰條例第35條第8款年滿18歲的酒駕同車乘客，以及第31條未戴安全帽開單舉發。

花防部表示，事發後2天就召開人評會對鄭男記2大過列汰除，並於本月15日正式汰除。鄭姓二兵新訓過後，到花防部服役才1個月，未滿4年，酒駕除了涉及刑責、遭到軍方汰除，依照「志願役不適服現役賠償辦法」，因案提前汰除，還將面臨軍方求償約10萬元。軍方再次強調酒駕零容忍，只要被查獲，一定立即汰除處理。

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