八里區原住民族聚會所今落成啟用（八里區公所提供／戴上容新北傳真）

八里區原住民族聚會所13日上午10時於文化活動中心2樓正式啟用，聚會所將提供八里原住民族協進會作為文化據點外，未來也將提供照顧服務並辦理一系列原住民活動，區長陳炳仲表示，公所自去年開始規畫設計，今年2月正式完工。

八里區原住民族聚會所今（13）日上午10時於文化活動中心2樓正式啟用。八里區長陳炳仲表示，區公所去年開始，將升格前的八里鄉民代表會舊有廳舍加以活化整修，打除原有隔間、重新規畫設計，方便各項活動多元使用，歷經1年多工期，如今完工啟用。

八里區原住民協進會理事長張文正表示，感謝公所及各位議員的協助，提供原住民鄉親一個優質友善的空間，讓聚會所能夠注入更多在地原住民的能量。

其中，室內兩側的圖騰是協進會特別邀請在地原住民蘇蕙小姐及協進會總幹事劉怡潔小姐所精心設計，結合不同族群的文化圖騰及在地特色為元素，以繽紛活潑的線條，展現了原住民族兼容並蓄熱情的個性。

八里區公所表示，未來聚會所將提供原住民族協進會結合文化健康站，提升照顧服務，同時也會辦理原住民相關的手工技藝課程、跳舞等活動，達到場地多元使用的目的，透過空間整合，凝聚族人的向心力讓八里優質的原住民族文化能繼續傳承。