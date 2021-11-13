以吳姓主嫌為首的販毒集團，利用民宅做為販毒據點，還經常號召多人在民宅內群聚吸毒，高雄警方11日深夜於前鎮區、小港區等地逮捕吳嫌等6人，並查獲二級毒品混合式咖啡包120包、愷他命25包及120餘萬元等證物。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄23歲吳姓犯嫌將民宅做為販毒場所，並時常號召友人在內群眾吸毒，高雄警方11日深夜於前鎮區、小港區等地逮捕吳嫌等6人，並查獲二級毒品混合式咖啡包120包、愷他命25包及120餘萬元等證物，警方調查後，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局日前接獲線報指稱，以吳姓主嫌為首的販毒集團，利用民宅做為販毒據點，還經常號召多人在民宅內群聚吸毒，經苓雅警方持續跟監、埋伏、蒐證，順利取得犯罪事證後，便立即向高雄地檢署聲請拘票及高雄地方法院搜索票。

苓雅分局於11日23時結合保大特勤等警力先在前鎮區光華三路逮捕吳嫌及同夥29歲李嫌，再至前鎮區凱旋四路住宅執行攻堅、搜索，逮捕26歲馮嫌，隨後至小港區廠新街民宅執行攻堅、搜索，再逮捕27歲鄭嫌、23歲陳嫌、20歲夏嫌。

警方此次共計查獲二級毒品混合式咖啡包120包、愷他命25包（約490公克）等毒品，並查扣電子磅秤、點鈔機、電擊棒、信號彈、監視主機與現金120餘萬元等贓證物，警方調查後，全案依毒品危害防制條例罪嫌將嫌犯移送高雄地檢署偵辦。

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