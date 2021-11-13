表揚活動由南投縣長林明溱主持，縣議員張嘉哲、賴燕雪、立委許淑華服務處主任黃書杭、立委馬文君祕書黃炫瑞、縣府社勞處長林志忠、衛生局長陳南松也全程與會。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣政府舉辦110年度績優志願服務人員及保護業務有功人員、績優志願服務團體暨模範志工家庭表揚活動，縣長林明溱親自頒獎。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

110年度各目的事業主管機關志願服務績效評鑑，南投縣衛生局獲選為優等單位。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣政府13日在南投縣會展中心舉辦110年度績優志願服務人員及保護業務有功人員、績優志願服務團體暨模範志工家庭表揚活動，縣長林明溱親自頒獎，他表示熱愛志願服務，曾義務打掃集集火車站公廁3年，最近更自購了電動吹葉機，利用早起或健行打掃公園、健行步道落葉，他以南投縣所有的志工為榮。

表揚活動由縣長林明溱主持，活動在全場熱舞健身的帶動下揭開序幕，林明溱指出，非常感謝縣內這麼多志工在各個角落及領域投入服務工作，他自己從年輕就熱愛志願服務，義務打掃集集火車站公廁，更自購了電動吹葉機，經常利用早起或健行機會，打掃公園及健行步道的落葉，也因此更感佩真正犧牲奉獻又不欲人知的所有志工好朋友。

今年獲表揚的南投縣本推動兒童保護、家庭暴力、性侵害及性騷擾防治縣保護業務有功團體及人員包括，團體獎：台中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫院及財團法人博幼社會福利基金會；各單位推薦個人獎，南投縣埔里鎮慈恩社區發展協會總幹事潘益修、南投縣警察局巡官張銥凌及偵查佐林重余、南投縣政府社會及勞動處社工師吳慈涵、王柏凱及社工李婉宜、衛生福利部草屯療養院心理師林榮哲、台灣南投地方法院少年保護官游百英、台灣南投地方檢察署觀護人黃雅旻及南投縣立集集國中老師李彥蓁。

績優志願服務團體：南投縣政府消防局義勇消防總隊、南投縣草屯鎮新庄國民小學、南投縣家庭教育中心、國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處及南投縣竹山鎮延正社區發展協會。

模範志工家庭：王城崇及黃春藍、吳麗芳及王鈺琦、吳青郁及陳美妙、楊錦聰及陳鏋、梁美英及潘頲維、蔡重貴及王麗香、李明華及李麗珠、余山長及余春昇、梁艷琦及洪詩評、潘益修及潘柏勻及潘柏旭。

績優志願服務人員則有服務時數1000、800、500小時以上的金、銀、銅質獎共186名；而110年度各目的事業主管機關志願服務績效評鑑，由專家學者及社會及勞動處代表等三名委員組成「志願服務績效評鑑小組」，依據各評鑑指標進行評鑑工作，就審查結果評定成績，優等單位為南投縣稅務局、衛生局，甲等單位：南投縣消防局。