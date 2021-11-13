侯友宜與即將拆除改建的平菁舊橋合影。（新北市工務局提供）

侯友宜與即將拆除改建的平菁舊橋合影。（新北市工務局提供）

平菁新舊橋在平溪白石里一端呈現Y字型單向通行，將拆除右手邊的舊橋後於原地改建新橋。（新北市工務局提供）

新北市平溪區菁桐老街旁的平菁橋，由新舊兩座橋交會呈Y字型，其中舊橋已高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生，新北市政府特別斥資7126萬元拆除舊橋並改建。新北市長侯友宜今（13）日主持動土典禮，期盼明年9月完成改建，與既有的平菁新橋縫合成一座筆直的新橋。

工務局長詹榮鋒表示，平菁橋是菁桐地區主要交通動脈，假日時段除因觀光車流量較大容易塞車外，舊橋橋面狹窄路幅寬度不足，經常看到公車在橋頭前的菁桐坑站牌前停等遊客上下車，導致後方車流回堵的畫面，再加上橋面沒有足夠空間設置人行道，常發生觀光客行走在橋梁上與車輛動線衝突等交通事故。

經市府評估，認為平菁舊橋有拆除改建必要性，工程所需經費獲得內政部營建署及公路總局支持，未來將拆除舊橋後於原地改建新橋，將橋面寬度從原來的4.3公尺拓寬為7公尺，並縫合原有Y字型道路線型與既有的平菁新橋結合，預計於明年9月完工。

侯友宜指示，工程務必如期如質完工，提供兼具行車安全、交通改善、提升觀光品質及當地民眾安全的友善空間，讓菁桐地區交通及觀光品質愈來愈好。

新工處表示，新建的平菁橋為鋼構造，可有效提升橋梁承載能力及耐震強度，除於拓寬之新橋面增設人行道外，還會藉由調整公車停等區位置，優化當地觀光人行與車行動線，改善原先線型不佳及人車爭道等問題。另在平菁橋頭菁桐老街路口之一座紀念先民採礦之紀念碑，將移至橋梁靠近白石里端新建的觀景平台旁，以利遊客觀賞拍照。