社團法人中華民國倫理研究學會13日舉行35週年慶祝大會，台中市長盧秀燕出席觀禮祝福學會35週年生日快樂，她肯定全國27個分會的會兄會姐們投身社會公益，持續推廣倫理教育為社會長年奉獻。盧秀燕說，像最近發生一些社會案件，大家應該都有感而發，該協會成員願意從事倫理道德推廣工作，她代表政府感謝。

社會局表示，在今年新冠肺炎疫情嚴峻考驗中，中華民國倫理研究學會仍積極推廣並實踐生活倫理，導正社會風氣為創造和諧社會盡一份心力，感謝理事長郭玉霞帶領各分會，持續推廣學會宗旨理念，使扶幼尊老的價值觀落實於社會。

社會局指出，市府也積極打造友善共融公園、恢復65歲以上長者健保補助、開設438處社區照顧關懷據點及超過1000班長青學苑，各項施政努力獲肯定，更奪下高齡友善五星城市的殊榮。中華民國倫理研究學會成立至今已有35年，共有27個分會，全國會員人數近700人。

盧秀燕致詞說，中華民國倫理研究學會在全國成立27個分會，從事社會倫理道德推廣，時代在進步，科技也很發達；但某些社會價值卻在沉落中，有些家庭關係、教育、人與人關係與社會和諧，需要再加強，但要推動很困難，她感謝此協會，35年來從未退縮與洩氣，持續不斷推廣。