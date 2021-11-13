原定上周六赴馬祖展開「1218場公投街講」的國民黨主席朱立倫，因班機緣故改成今天前往，被問到民進黨舉行大型公投宣講，場次多達2千多場，國民黨如何以小博大？朱立倫說，民進黨有無限的資源，再加上政府的力量，國民黨只能靠民間力量，一些婆婆媽媽等基層好朋友。

朱立倫強調，國民黨從基層出發，透過每一位黨籍民代，包含村里長、鄉鎮市民代表、議員或立委，希望能在基層遍地開花，以各地宣講的方式，在市場、廟口開講，國民黨無法像民進黨舉辦幾千場的大型造勢活動，但會在全台各地匯整民意，以民眾的力量來對抗鴨霸的執政黨。

朱立倫指出，今天的離島行程原本是上週同一時間要去馬祖，當天飛機由於直到中午都無法飛，但馬祖鄉親非常期待，因此即便是最偏遠的馬祖地區，國民黨也要去宣講，而且他相信不只是馬祖的北竿、南竿，所有馬祖鄉親遍布在台灣各地，很多鄉親從事餐飲、小吃店，都很重視食安與民眾健康，這樣的宣講活動大家都很有感，在台的6、7萬馬祖鄉親一定會全力支持。

被問到繼宜蘭縣長林姿妙反對重啟核四後，苗栗縣長徐耀昌也表態稱「不安全就不贊成核四商轉」，黨內對核四是否無法取得共識？朱立倫重申，沒有核安就沒有核電，沒有核安，核1、2、3、4都沒有，一定要有核安，這是每一個首長，包括他自己以及新北市長侯友宜、林姿妙、徐耀昌或台中市長盧秀燕，每一位的講法都一樣，大家不用再分化。

朱立倫提到，對於公投宣講，黨內會以各種不同方式分進合擊，明天下午在台中市由立委江啟臣舉辦的公投宣講，他也會參加，但大家也要注意，民進黨現在透過各種方式，分化國民黨與藍軍，其實國民黨全部都是團結力量，不管在台灣各個角落辦的宣講，都是大家一起辦的。

此外，對於立委林昶佐罷免案第2階段連署未過門檻，朱立倫指出，各地的罷免是由民間推動，並非政黨推動，國民黨都予以尊重，如果最後成案，大家再一起共同匯集力量。