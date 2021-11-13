決戰1218四大公投！中選會舉辦首場意見發表會｜

中選會今(13日)舉辦首場公投意見發表會，首場由「重啟核四」率先於13時登場，該案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」正方代表人為領銜人黃士修，反方代表人為經濟部次長曾文生。而黃士修在一開始即表示，這場辯論反方本來是總統府發言人谷辣斯·尤達卡出戰，痛批「你效忠的蔡英文已經完全執政五年」，蔡英文在選舉過程中迅速播給蘭嶼25.5億元補償金，但蘭嶼核廢為何無法遷除？這是一場北風與太陽的悲劇，政客永遠不敢把核廢遷回本島，即使無害廢棄物，蘭嶼主人也有權利拿走，最後他舉起葡萄汁，「敬Kolas的臨陣脫逃」。

黃士修提到，美國Watts Bar核電廠蓋到一半停工，1985年暫時回建廠執照，這座電廠1988年封存、2016年重啟，封存28年，還在2018年得到美國電廠最佳運轉的獎項，相對新的核四廠ABWR機組，僅封存七年，他認為重啟沒有問題。

另外，黃士修也提及，建廠執照失效不得興建？重新提出申請即可，重啟技術完全不是問題，請問次長核四重啟到底要多久？最近原能會說要10年，我就問日本日本柏崎刈羽核電廠，採用與核四廠同型ABWR機組，從動工到運轉只需要四年，前核四廠長王伯輝說，兩三年就能放燃料發電，「要相信政客說的話，還是工程專家說的話」。

意見會登場 重啟核四正方黃士修舉杯嗆「她」臨陣脫逃

針對監院糾正核四案，黃士修提到，重點不是被糾正或違規，而是被糾正後能否改正，蘇貞昌說公投就通過就要依法重啟的同一天，經濟部就發布文宣引用台電核能處長說法，說核四重啟不可行，說有六個理由，他並一一舉例打臉其六理由。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘。

今日意見發表會，還會有第18案「反萊豬」於15時至16時舉行，正方代表人為領銜人藍委林為洲，反方代表人為農委會主委陳吉仲。第19案「公投綁大選」為17時至18時，正方代表人為領銜人藍委江啟臣，反方代表人為內政部次長陳宗彥。第20案「珍愛藻礁」於下午18時30分至晚間19時30分舉行，正方代表人為律師陳憲政，反方代表人為經濟部長王美花。