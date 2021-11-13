「中研講堂」首訪台東！中研院跨縣市科普演講「中研講堂」12日在台東高中登場，研究員從人類學及空間流行病學角度出發，不僅介紹大洋洲海洋文化，也省思本土文化與疫情控制。現場吸引台東地區4所高中職近200位學生，一同聆聽這場知識饗宴。

在本次講座安排上，由中研院民族學研究所副研究員郭佩宜以「感‧知大洋洲：人類學觀點」為題，分享大洋洲的海洋觀點；中研院人文社會科學研究中心研究員詹大千則主講「社交距離對於延緩COVID-19疫情的影響」。

「Rafule oka！」郭佩宜先以索羅門群島語言問候開場，隨後並在演講提到，對海島住民而言，海洋才是主體，島嶼彼此間的連結比陸地面積更為重要，大洋洲島嶼的社會也有了獨特的「共享」概念。

台東高中學生在演講後提問，好奇大洋洲的經濟體系如何運作，郭佩宜解釋，索羅門群島除了主流貨幣體系之外，也有傳統的貝珠錢，有其自己的一套價值，相對不受國際貨幣的影響，可供世界參考。

以統計學深入公衛傳染病研究的詹大千展示大量數據、地圖及圖表，說明防疫政策背後的流行病學原理與數學模型。他以雙北人流圖為例，回頭探討今年三級警戒的成效，不僅是人流數量的改變，還有結構上的改變，促成疫情的控制。

詹大千指出，從圖表中可以看到在社交距離、戴口罩、疫調及隔離檢疫的政策多管齊下後，RT值可降到0.86以下，是防疫有成的重要措施。其科學原理就是將複雜的傳染病關係，化約成數學式，並對環境接觸率與病毒傳染效率進行推估與控管。

詹大千也說明，居家隔離的14天，也是針對發病傳染期的觀察與研究，在風險管控、快篩檢測等措施搭配下訂出的合理規範。

現場學生提問，長期防疫所產生的心理壓力是否導致反效果？詹大千說明，相關政策的確會造成醫療體系及民眾很大的壓力，而換個角度想，已有研究指出防疫規範採早期嚴格、慢慢放鬆的效果是相對較好的。

中研院表示，本場次講座吸引台東高中、台東女中、公東高工及育仁高中學生到場參加，而院方自2018年起推出跨縣市科普演講，台東是中研院跨縣市科普演講的第7站，未來，「中研講堂」還會規畫造訪其他縣市，繼續邀請研究人員到現場與大眾直接互動。