上個月12日晚間，一名男子走在新店北新路三段一處路口時，突然感到胸悶後失去意識正面倒地昏迷，口鼻滲血，當時大批民眾目擊後報警，新北消防局救護員到場發現男子已無呼吸心跳，隨即進行急救處置，這時有兩名年輕正妹經過，二話不說立刻跪地協助進行CPR，讓救護人員有空檔注射強心針，事後男子恢復心跳送醫脫險，近日內家屬在網上PO文協尋2熱心正妹想當面致謝，新北消防局也製作這段驚險又感心影片發布在官網。

急尋正妹恩人，男路倒地昏迷休克，2女輪流CPR搶回一命。(翻攝新北消防發爾麵)

2名正妹在新店北新路三段，協助救護員昏迷休克的路倒男進行心臟按摩，成功救回一命，家屬PO網感謝。(翻攝新北消防局發爾麵粉專)

該名男子是10月12日晚間9點多行走在新店北新路三段，正要經過一處路口時，突然感到胸悶後立刻即昏倒，臉部正面著地，造成口、鼻流血，當時正在下著小雨，路過民眾趕忙撐起雨傘擋雨，並打電話向119求助。

當救護人員到場後，發現男子已無呼吸心跳，為了即時注射強心針，當下又沒人接手CPR，這時看到2名年輕女子正站在一旁，於是請求協助，詢問是否可以協助按壓，2女立刻熱心表示，「我們有學過CPR」，於是便由兩位女性接手，救護員則進行注射。

經過眾人搶救，王男在送醫後恢復心跳與意識，日前康復出院，家屬得知當天有兩位熱心女性餐與急救，特別在臉書PO文表示，「想感謝當時報案和幫父親實施CPR的兩位貴人，因為有妳們，父親才能回到往常正常的生活，若您有看到此篇文章，請私訊我，無盡感謝勝過千言萬語」。

新北消防局也相當感謝兩位熱心女子協助，特別將這段驚險的救援過程PO上新北消防粉絲專頁說，也表示「若有人認識這二位見義勇為的路人，請私訊小編，發爾麵真誠的感謝他們」。

新北消防局同時宣導，依緊急醫療救護法第14之2條，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」民眾若有相關急救技術，在路上看到有人需要幫忙，不用害怕去救人，可以盡量地伸出援手。