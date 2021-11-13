25歲日本女星三吉彩花擁有171公分的高挑身材，她四肢纖細，上圍卻相當有料，多次穿低胸裝都露出渾圓雪乳，讓粉絲相當羨慕她有腿又有胸的完美身材。近日，她與男星新田真劍佑出席珠寶代言活動，可見她黑色深U領禮服上身，大秀白皙半球，讓媒體都目不轉睛。

三吉彩花小學三年級時就被星探挖掘進而出道，2007年首部作品為《非常老爸》，之後她更參與雜誌拍攝成為模特兒，2009年小學畢業後就加入偶像組合櫻花學院，3年後從櫻花學院畢業，之後她演電影、拍廣告獲得極大迴響，2019年更被天王周杰倫欽點成為歌曲〈說好不哭〉MV女主角，成為新一代J女郎，也使她在華人圈中打開知名度。

三吉彩花五官精緻，擁有大眼挺鼻，氣質脫俗，雖然她在周杰倫的MV中扮相清純甜美，但她其實私下名模味十足，不走鄰家女孩路線，反而樂於嘗試冷豔性感的的打扮，每每一出手選穿低胸裝，便讓人發現她上圍其實相當豐滿，身材凹凸有致，先前還曾替女性雜誌《anan》拍攝9月號「美乳特集」封面。

去年三吉彩花以作品《今際之國的闖關者》引發話題，近期因《魷魚遊戲》走紅，故事內容相近的《今際之國的闖關者》便被網友再度拿出討論。近日，三吉彩花與新田真劍佑雙雙受邀為珠寶代言，兩人當天都穿一身黑，三吉彩花更是難得讓「胸器」見客，兩人被安排戴上了總價約5億日圓（約1.2億台幣）的珠寶，三吉彩花受訪時笑稱超級緊張，拿珠寶的手都在抖，新田真劍佑則透露將演出真人版電影《聖鬥士星矢》，工作重心逐步移向海外，直言未來是工作上充滿挑戰的一年。