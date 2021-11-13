【LIVE直播】決戰1218四大公投！中選會舉辦首場意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，公投意見發表會於今日（13）下午1點開始。公投第17案「重啟核四」議題先上陣，由經濟部政務次長曾文生擔任反方代表。曾文生在會中批評力挺重啟核四代表。始終未能提出具體解決核四問題的解方，只會說「反對都是錯誤的」，更批前總統馬英九以核四問題恐嚇人民。

曾文生表示，同意方對核四的解決問題就是「反對都是錯誤的」，但同意方沒有說明，核四要如何運轉才會安全？核廢料要如何取得人民的共識？核廢料要如何做好儲存的工作？核四議題已經紛擾台灣30年，馬英九跟同意方不斷用反核四的缺點來恐嚇人民，這是不對的。

曾文生強調，他以經濟部的身分現在明確表示：「期待核四才是缺電的來源。」因為馬英九任內沒有電源開發，馬把所有台灣電力都賭在核四上面，「只辦核四不辦正事」。同意方說核四是解決台灣供電最有利的辦法，但核四最大的問題是核四無法運傳、無法重啟。

曾文生質疑，同意方為什麼會一直說核四已經通過測試？其實這是當時的政府自己辦的安檢與測試，而非由原能會所舉辦。就等於自己辦模擬考，然後說自己已通過考試。試運轉有187個項目，其中有32個項目一直無法通過測試，這就像一個老師看到學生答卷從來都沒改好，這份答卷已經寫了很久了，又怎麼會讓他通過？

曾文生痛批，說核四已經完成安檢測試、已經完成試運轉的準備，這其實是欺騙國人的一廂情願。核四無法完成安檢測試，這是工程品管的問題，它從來沒有拿到原廠的評保文件，若未拿到原廠的評保文件就自己裝上去，這是非常大的問題。以核四廠現在最重要的狀況來講，我們現在要面對的問題是，核四無法通過安檢測試、無法商轉。

曾文生指出，同意方一直說「歡迎把核廢料放他家」，但世界上沒有一個國家能容許這樣做，國家核廢料的放置，必須有高階核廢料最終處置場。何況，核廢料至今沒有共識，從新北市前市長朱立倫、新北市現任市長侯友宜到中部地方首長，都對核四廠重啟抱持高度疑慮，或是現在就直接反對。這不是政治攻防，而是台灣的共識問題。

曾文生痛批，同意方說「沒有人因為核電廠重啟而死」，這是非常沒有同理心的說法，可惜連馬英九都這麼說。福島核災狀況歷歷在目，若我們要對核四30公里範圍的那些居民說，「你們不會死亡，但你們必須撤離家園10年、20年」，那會如何？核能議題不能忘記人性的溫暖與關懷。