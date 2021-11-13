中華職棒32年二軍總冠軍賽將於16日起在斗六棒球場熱鬧登場，由例行賽排名第1的中信兄弟二軍迎戰排名第2的樂天桃猿二軍，爭奪二軍總冠軍。曾寫下二軍總冠軍四連霸紀錄的兄弟二軍力拚重返榮耀，桃猿二軍則要尋求球隊易主後首座二軍金盃。

今年二軍例行賽打得難分難捨，直到最後一周才分出勝負，確定由兄弟與桃猿出線爭奪二軍總冠軍。兄弟二軍自2014年起連續8年打進總冠軍賽，已拿下4座冠軍，更寫下4連霸佳績，去年在總冠軍賽與味全龍隊交手，最終落敗無緣二軍5連霸。

今年兄弟二軍以33勝26敗7和戰績、0.559勝率站上龍頭，重整旗鼓力拼隊史第六座二軍總冠軍。桃猿二軍隊史曾拿下3座總冠軍，今年以34勝27敗7和、勝率0.557，以0.002些微的勝率差距排名第二，將試圖挑戰球隊易主後首座總冠軍。

受到疫情影響，二軍例行賽自8月20日復賽後持續維持閉門開打，依據中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁部分防疫措施，取消體育活動人數降載規定，聯盟已針對二軍總冠軍系列戰行文完成核備，11月16日至11月21日二軍總冠軍戰期間，將開放觀眾免費進場，惟入場仍需配合實聯制，並全程配戴口罩，可於座位上飲食，飲食完畢即戴回口罩。