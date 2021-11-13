世新大學董事會通過，全校教職員工自111年元旦起，將比照同級公立學校，依行政院公告調薪4％；同時，專任教職員工除本薪（工餉）外，教師學術研究加給及職工專業加給也同步調升。

世新大學表示，學校辦學績效普獲各界肯定，今年全校的新生註冊率也再創新高達到97.62％，在大專院校中表現非常亮眼，這都是全體教職員工的共同努力的成果。

世新大學提到，近年來，在少子化的陰影下，校方始終堅持特色辦學的原則，不斷改善創新教學環境，連年投資引進一些新的科技和設備，以刻在建設中的｢智能攝製基地」為例，其技術和好萊塢完全同步，在提供學生與國際接軌的教學之前，更需要教師的投入與配合，除了延聘優秀兼任師資以補充之外，更有賴全校教職員的全力支持，甚至自我學習提升，才得以讓｢數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，具體實現在學門學科與課程中，因此，董事會決議將專任教職員工的本薪、教師學術研究加給及職工專業加給等3項均予調升。