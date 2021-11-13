申請加入CPTPP 張忠謀：我方在全球高科技供應鏈扮演不可取代角色。曾薏蘋攝

紐西蘭主辦的第29屆亞太經濟合作組織（APEC）「經濟領袖會議」（AELM）昨晚以視訊方式舉行；台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表出席致詞並提到台灣申請加入CPTPP向各國表示，我方在全球高科技供應鏈中，扮演不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

總統府上午舉辦記者會說明會議成果，張忠謀、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、國家安全會議副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長吳尚年出席。張忠謀在昨天會中提到疫苗、自由貿易及區域市場整合三種點。

蔡總統日前交付張忠謀，藉由這次會議，爭取更多APEC成員支持台灣加入CPTPP；張忠謀則在會中表示，「我們的經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮」。相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議。「基於這些信念，我們已經申請加入 CPTPP」，一項可以為區域發展帶來動力的全面協定—在促進可持續成長的同時實現貿易和投資自由化。

張忠謀說明，我方在全球高科技供應鏈中，扮演不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

他說，最近世界上的自由貿易多了一些條件，讓中華台北再次關切，相信大部分條件都有不良後果，堅信只受限於「關鍵性國安需求」的自由貿易，才是APEC會員國實現供應鏈韌性與繁榮興盛的康莊大道。

張忠謀昨天在APEC經濟領袖會議致詞指出，因為紐西蘭總理鼓勵我代表回應「我們如何攜手努力在COVID-19疫情下加速經濟復甦？」；他認為，COVID-19 疫情尚未結束。全世界，包含亞太地區， 仍努力朝著認為 COVID-19 已在身後的路標上俯伏前進，也就是重新回到不受限制、不需隔離的自由旅行狀態。

他認為，要抵達這個目標，最好的醫學建議似乎是，全球人口充份廣泛的疫苗接種覆蓋率。

他說，亞太地區有一些成員沒有足夠的疫苗，但有一些成員仍有過剩的疫苗，或可能也是疫苗生產者。「我們認為後者應該讓前者容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率」。

他說，7月特別會議時，他表達了對於「我們疫苗不足的擔憂」，由於美國、日本，及數家本地企業和機關團體的慷慨捐贈，當時的擔憂如今已經多少獲得緩解。

他說，迄今為止，或許透過數位工具控制疫情，成為避免疫情嚴重爆發的最成功的APEC成員之一，他方再次重申，「我們願意分享其中的經驗來幫助其他成員」。

他指出，「一旦我們抵達得以自由旅行的路標，表示我們已經克服，或至少中和（neutralize）了 COVID-19 疫情」。

他也提到，自由貿易是主要挑戰，APEC 成員們在過去數十年透過自由貿易而蓬勃發展。相較過去，最近的「自由貿易」似乎多了一些條件，相信大部分條件有不良的後果。

談到供應鏈韌性，他說，半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論。 晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素匯集而成。

他指出，雖然任何關鍵零組件的短缺都是嚴重的問題，然而，包含自由貿易與自由競爭的自由市場仍然是最好的解決方案。因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。