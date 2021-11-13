決戰1218！中選會首場意見發表會 「重啟核四」正反方直球對決

中選會今(13日)舉辦首場公投意見發表會，首場由「重啟核四」案率先登場。領銜人黃士修在會見發表會中談到，蘇貞昌院長曾於院會說核四有s斷層，所以無法重啟，「可是我手上有一份中央地調所的核四地質調查安全評估報告」，白紙黑字寫，S斷層非活動斷層；他更痛批，「經濟部跟著發包文宣，「拜託，整個政府有多少人在偽造文書啊」。

黃士修表示，「政府一直謊稱立法決議，這是騙局，這只是當時立委在經濟委員會審查預算時的附帶決議，從未在院會表決，這是欺騙媒體記者和大眾，是不是又有人偽造文書？行政院長蘇貞昌在行政院會說核四有S斷層所以無法重啟，可是呢，我手上有一份中央地調所的核四地質調查安全評估報告，白紙黑字寫S斷層非活動斷層，但是經濟部文宣卻一直在說謊」；他更批，「經濟部跟著發包文宣，整個政府有多少人在偽造文書啊」。

黃士修也針對次長前一輪用車子來比喻作出回擊， 他說，一台車汽油被偷抽走 就要報銷嗎？就是加回油箱，或是加新汽油就好，為何要整台車報銷？安不安全由專家檢驗，是這些利益團體胡說八道。

至於核廢料問題，黃士修說，蘇院長說沒辦法處理核廢料沒資格談核能，請問次長什麼樣做可處理，我有三原則，系統化方法、不影響生活圈、不影響生態圈，核廢料是唯一可以做到這三條件，「我再問一次，如是有一種廢棄物可做到上述三條件，那算可不可以處理？」