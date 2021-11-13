高雄鋼鐵人的吉祥物艾恩。(黃及人攝)

全新成立的PLG職籃球隊高雄鋼鐵人，13日將在高雄主場鳳山體育館熱身賽迎戰台新夢想家，才剛重新裝修過的鳳山體育館，也在鋼鐵人精心包裝下，呈現完全不同的全新樣貌，甚至鋼鐵人吉祥物艾恩(取自IRON的諧音)也在現場首度公開亮相。

光是走到鳳山體育館的外面，簡直是跟過往的形象徹底不同，明亮的白色屋頂加上高雄鋼鐵人的黑色配色，讓這間體育館更加顯眼，一走進體育館內就有不少小遊戲攤位，未來等到開放室內飲食之後，也將出現不少的餐飲攤位，提供現場球迷選擇。

球館大廳也有高雄鋼鐵人周邊商品的專賣店，讓你很容易就可以成為鋼鐵人鐵粉，不過首次亮相的球隊吉祥物艾恩，也在現場到處穿梭跑跳，就連想要跟他合照，還要大喊他別動，才有辦法阻止這隻好動到極點的牛跑來跑去，卻給人很可愛的印象。

畢竟今天也是PLG首次來到高雄舉辦比賽，儘管只是一場熱身賽，執行長陳建州卻很早就在場內現身，希望可以跟高雄球迷來個相見歡，這次的高雄熱身賽將會進行兩天，今天打完首戰之後，明天將有領航猿對上夢想家，以及富邦勇士遭遇高雄鋼鐵人兩戰。