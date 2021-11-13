國立台東女中辦理2021藝術闖關活動，學生設計關卡，帶領偏鄉學童在遊戲中親近藝術。（蔡旻妤攝）

國立台東女中辦理2021藝術闖關活動，學生設計關卡，帶領偏鄉學童在遊戲中親近藝術。（台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中辦理2021藝術闖關活動，學生設計關卡，帶領偏鄉學童在遊戲中親近藝術。（台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中辦理2021藝術闖關活動，由美術班學生擔任藝術志工及關主，設計手作體驗等7道關卡，並引導大王國小及阿尼色弗兒童之家共26名學童闖關完成作品，讓孩子在遊戲中親近藝術、發現藝術之美。學生黃亭瑋大嘆，要保持冷靜與耐心教導孩子，當老師好難。

活動由台東女中高二學生負責設計遊戲關卡兼當關主，高一學生則擔任帶隊闖關隊輔，大朋友帶著小朋友在遊戲中探索藝術。關主黃亭瑋表示，從中習得許多與小朋友相處的經驗，課程中除了維持秩序，也必須有耐心重複教導，同時注意保持冷靜，面帶微笑，「真心覺得國小老師很偉大」。

「扭扭樂」關卡，是以用軟鐵絲、彩色絨毛球等材料，裝飾出造型多變的繽紛髮箍。關主梅婕瑜說，希望經由活動能讓他們體認到，藝術沒有想像中的難以理解，也希望偏鄉的孩子能有更多機會接觸藝術，從藝術中獲得快樂。

同為關主黃俊維表示，若有小朋友「卡關」，會在配色上給建議，但不會限制，並鼓勵他們自由發揮，孩子也漸漸放下心防大膽嘗試，最後完成獨一無二的作品，孩子戴上髮箍後綻放笑顏走出教室，「他們開心的笑容，就是最大的回饋」。

東女美術班老師康毓庭指出，偏鄉孩童較缺乏藝術學習資源，期待透過遊戲讓孩子們愛上藝術，學生從遊戲發想、準備材料到活動前的演示，下足功夫；今年特別邀請偏鄉及弱勢學童到校參與，學生志工在服務的過程中，傳遞知識、經驗，也學習付出與回饋。