副總統賴清德日前應「臺灣還我特色公園行動聯盟」（特公盟）之邀拍攝公益活動，大家更齊聲喊出特公盟的核心精神「玩得夠，才能好好長大！」賴清德表示，希望藉由這支影片，增加社會各界對孩童遊戲權的重視，進一步提升台灣育兒環境的品質。

賴清德日前赴新北市泰山辭修公園與孩童們一起拍攝公益影片。除了肯定特公盟改善孩童遊戲空間的用心與付出，並盼凝聚更多力量，持續推動公共遊戲場的改造。

過去6年以來，特公盟積極推動全台各地公共遊戲場的改建，至今已協助完成200座共融／特色遊戲場。不過，目前全台仍有許多公共遊戲場迫切需要改善，特公盟因此邀請副總統拍攝公益影片，呼籲每一位關心孩子未來的民眾一起加入守護孩童遊戲權的行列。

在錄製影片過程中，特公盟理事長林亞玫與秘書長黃思涵也與副總統分享聯盟成立宗旨以及目前成果。

賴清德回應，特公盟的出現代表社會的進步，也可以說是因為社會已經進步到某種程度，所以出現特公盟。過去，社會並未把重點放在小孩的遊戲空間，但是今天孩子遊戲玩耍的空間已經得到重視，代表社會已經進步。

賴清德認為，台灣生育率下降，建構友善育兒的環境更為重要。戶外遊戲能幫助孩子肢體協調發展，增加免疫力，健全滿足孩童的心靈發展。而在住家鄰近社區的公園遊戲場，是最方便、免費、不分貧富，就能讓每個家庭享有的友善育兒設施。

賴清德說，這幾年，台灣的公園遊戲場變得不一樣，不再只有單調的遊具，取代的是豐富設計感與多元設施的遊戲空間，而且還變成親子遊樂熱門景點。這些改變的背後就是特公盟，一群關注兒童遊戲權利的家長所組成的非營利組織。

賴清德表示，一直以來，特公盟靠著一群熱血家長和親友團自發參與，沒有任何資金外援。但未來的路還很長，因此聯盟第一次發起了公益勸募活動，希望凝聚更多力量，持續推動公共遊戲場的改造，幫助更多的孩子。

現在的辭修公園除了有一整片的沙坑，還有鳥巢鞦韆、環狀攀爬網，以及旋轉跳跳樂等適合各年齡層孩童的遊具。

賴清德在影片拍攝現場除了幫小朋友們推鞦韆，也聆聽他們對於公園的期待。