中央紀委國家監委網站用戶端13日消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對江西省政協前黨組成員、副主席肖毅濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上專案、搞建設，嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，肖毅背棄初心使命，破壞「兩個維護」政治前則，落實黨中央重大決策部署出現嚴重偏差，違背新發展理念，濫用職權引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上專案、搞建設，造成惡劣影響；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；縱容、默許特定關係人利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；不正確履行職責，隨意決策實施重大專案，干預、插手司法活動；不重視家風建設，寡廉鮮恥、道德敗壞；與不法私營企業主沆瀣一氣、以權謀私，利用職務便利在職務晉升、工程承攬、專案開發等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

肖毅嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖毅開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、江西省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。