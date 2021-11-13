農委會林務局13日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場，舉辦「三條崙保安林，戶外森山派對」活動，配合今年交通部觀光局「自行車旅遊年」規畫自行車暢遊保安林等活動，以及雲林縣政府推廣的風箏衝浪，打造三條崙海水浴場成為雲林縣的國際休閒景點。

「三條崙保安林，戶外森山派對」活動由林務局副局長廖一光、雲林縣副縣長謝淑亞、四湖鄉長蘇國瓏等人共同主持，隨後與民眾騎單車體驗保安林步道、認識濱海溼地生態、海岸植物保育，再前往附近四湖海岸植物園，參訪海岸苗圃區、海岸原生防風林試驗區。

廖一光表示，為了讓社會大眾親近保安林，體會保安林的多元價值，林務局辦理「保安林戶外森山派對」活動，搭配今年交通部觀光局「自行車旅遊年」，規畫自行車暢遊保安林，以及海岸植物園走讀、森林產物DIY體驗、保安林互動遊戲與市集等。

蘇國瓏表示，三條崙海水浴場西邊有三條崙漁港，東有海清宮包公祖廟與農漁村生活文化館，往南可連結箔仔寮漁港，周邊還有廣闊的保安林，只要善加規畫，便能打造1處兼具休閒、宗教、漁業、教育的觀光園區。

蘇國瓏說，目前雲林縣政府全力在三條崙海水浴場推廣風箏衝浪運動，三條崙海域擁有獨特的地理優勢，外海沙洲與岸邊形成1處風力穩定的平水區域，適合風箏衝浪初學者練習；冬季東北季風的風力高達40幾節，則是風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，配合保安林規畫，將是雲林縣最具特色的國際休閒景點。