電子商務菁英班開課助搶攻電商市場。（台中市政府提供）

「宅經濟」發燒！疫情改變了民眾的消費型態，伴隨電子商務交易量爆發性成長，開拓電商商機已成為企業轉型重要課題，台中市政府經濟發展局委託中興大學開辦「110年度台中市企業電子商務菁英班」，13日正式開班授課，帶領台中有心提升電商知能的企業主管邁向電商之路。

經發局副局長李逸安今日出席活動致詞表示，受新冠肺炎影響，虛擬消費型態占比逐漸升高，「宅經濟」應運而生，根據經濟部統計處資料顯示，超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等，成為疫情期間主要受益產業，其中電子購物及郵購產業營業額年增幅高達30％，預期未來3年企業跨足電子商務比重將逐步升高。

李逸安說，考量台中市企業多屬中小企業，在資金籌措、技術研發與人才培訓方面資源有限，因此經發局與中興大學攜手合作推出這次課程，盼學員們能於課程結束後積極推動企業跨足電子商務領域，藉由跨虛實、跨地域服務，將產品拓銷海外，搶佔國際電商市場。

經發局指出，發展電商是當前企業重要課題，市府開辦電商菁英班獲得廣大迴響，學員來自餐飲業、生技醫療業、運輸業及傳產等各行各業，顯示電子商務浪潮已席捲所有產業，企業數位轉型儼然成為當今趨勢。

中興大學表示，為期2個月的精實課程包含「電子商務品牌行銷」、「網路店面實務管理」、「電子商務與AI／VR應用」、「人工智能與機器學習」及「區塊鏈創新應用商業個案研討」等豐富內容。

企業界講者陣容堅強，包括大同世界科技董事長沈柏廷、中華民國微電影協會秘書長賴麗雪、泛醉俱樂部創辦人陳瓊華、資策會產業情報研究所副所長周樹林、雄獅旅遊總經理楊文彬、傑森行銷聰經理李正、鴻海研究院執行長李維斌、達明機器人執行長陳尚昊等，就自身電商經驗與學員分享交流，讓學員打通電商任督二脈。