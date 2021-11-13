「共築家園——第三屆贛台高校書畫聯展」展出贛台兩地35所大專校院的書畫作品210件，數量超過前兩屆作品總數。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

「共築家園——第三屆贛台高校書畫聯展」展出贛台兩地35所大專校院的書畫作品210件，數量超過前兩屆作品總數。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

「共築家園——第三屆贛台高校書畫聯展」12日在江西南昌開幕，現場展出贛台兩地35所大專校院的書畫作品210件，數量超過前兩屆作品總數。

本次書畫展由江西省政府台灣事務辦公室、江西師範大學、江西美術家協會和台灣中華鬯廬書法學會共同主辦，展覽設在江西師範大學瑤湖校區美術館，展覽為期10天。江西師範大學黨委書記黃恩華、江西省台辦副主任何晞等人皆受邀出席，共同為活動揭幕。

主辦單位表示，與前兩屆活動主題「禪心親情」、「並蒂花開」主題不同，今年度書畫展以「共築家園」為主題，展出江西師範大學、南昌大學、江西財經大學、台灣大學、台灣藝術大學等贛台兩地35所大專校院的書畫作品210件，其中江西書畫作品106件，台灣書畫作品104件。

江西師範大學副校長項國雄在致詞時表示，本次聯展作品數量超過前兩次作品總數，充分說明贛台高校書畫聯展深受兩地大專校院和藝術家的支持，書畫聯展影響更是日益擴大，且品牌知名度越來越響亮。

項國雄也說，舉辦贛台高校書畫聯展，對於促進兩岸高校文化交流，增強文化認同、堅定文化自信、增進心靈契合必將發揮重要作用，期許未來持續舉辦。

台灣中華鬯廬書法學會理事長蔡淑惠以書面致辭時表示，新冠疫情雖對兩岸帶來影響，但雙方對書畫聯展交流十分重視，克服困難讓兩地大專校院書畫作品能夠順利展出。希望一起努力、共同推動兩岸書畫藝術傳承發揚光大。