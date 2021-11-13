國民黨主席朱立倫今到馬祖舉辦公投說明會。（國民黨文傳會提供）

國民黨主席朱立倫今到馬祖舉辦公投說明會。（國民黨文傳會提供）

國民黨主席朱立倫今（13）日至馬祖南竿、北竿舉辦2場公投說明會，向馬祖鄉親逐一說明國民黨對四項公投案的立場，籲請鄉親12月18日踴躍出來對公投案表達心聲，為了健康、民主、環保與經濟，懇請鄉親都投下同意票，「四個都同意、台灣更美麗」。

朱立倫先是痛批蔡英文總統在國慶演說中多次提出中華民國至今僅72年的說法，形同忘了金、馬的鄉親。他強調，「馬祖鄉親110年來，都是中華民國國民，沒有一天改變過。」他正告民進黨，歷史不容扭曲！

朱立倫表示，國民黨正在推動找回黨員、新增黨員的「同舟計畫」，拜託鄉親一同找回及增加現在還不是國民黨員的朋友，尤其許多馬祖鄉親們的下一代都在本島，也希望能多邀請入黨，增強黨的力量。

針對反萊豬公投朱立倫說，他從小愛吃馬祖麵點，美食的第一要件必須符合安全、健康，國民黨提出的反萊豬公投，不管豬肉製品是那裡生產的，都不可以有萊克多巴胺，拜託鄉親一定要投下同意票。

至於公投綁大選，朱指出，公投與大選同時舉行是常識，民進黨上次公投輸了，就翻桌改規則，將公投與大選分開，呼籲鄉親要用民意的力量，把公投與大選改回同一天，展現民意。

另對民間團體提出的真愛藻礁、重啟核四公投案，朱立倫也向馬祖鄉親報告國民黨的立場，爭取支持。