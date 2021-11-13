↑ 鬼娃恰吉在《恰吉》中大進化，外貌讓人不寒而慄。（myVideo提供）

↑札克瑞亞瑟透露鬼娃恰吉戲裡戲外都很驚悚。（myVideo提供）

在1988年《靈異入侵》首度現身的「鬼娃恰吉」，外型逗趣行為卻殘暴邪惡，與《13號星期五》的傑森沃爾希斯與《半夜鬼上床》的弗萊迪克魯格並列為80年代恐怖經典角色，驚嚇大銀幕觀眾逾30年後，將首度以影集形式在《恰吉》重新帶給新舊觀眾無盡的夢靨。

《恰吉》由原系列的編導唐曼西尼（Don Mancini）製作，還有許多該系列演員回歸演出，更邀來過去為恰吉配音的布拉德道里夫（Brad Dourif）繼續獻聲，保證影迷還是能聽到耳熟能詳的鬼娃恰吉驚悚笑聲。

此次鬼娃恰吉的主人由年僅15歲、童星出身的札克瑞亞瑟（Zackary Arthur）演出，札克瑞談到和鬼娃恰吉共演的心情，直呼：「有時盯著他的眼睛看，就感到毛骨悚然，你會像是被他的眼睛催眠！」戲裡戲外和恰吉共處都相當驚悚。

札克瑞飾演的傑克是個生性內向的高中生，意外在小鎮裡的二手物出清活動上買到一個玩偶，接著鎮上發生一連串匪夷所思的命案，意味著鬼娃恰吉再度大開殺戒，未成年的札克瑞要演出如此暴力的作品，坦言：「每天都能看到各種凌亂血跡，感覺非常詭異。」但他強調這就是貨真價實的《恰吉》，劇組絕對沒有浪費任何血包，各種近乎限制級的血腥畫面絕對會讓觀眾超有感。

札克瑞此次成為「鬼娃恰吉」的拍檔，在拍攝時更是感受到恰吉的真實度，他表示恰吉不只是個不會動的玩偶，「他已經『進化』，可以做出很多表情，就像是和真人共演，我從來都不覺得我只是和一個娃娃對戲。」他更提到有一幕是致敬首部電影《靈異入侵》恰吉打女孩巴掌的畫面，「我們重拍了這一幕。但被一個娃娃賞巴掌、很多次，這絕對是難以忘懷的經驗」。

劇中駭人的不只有鬼娃恰吉，還有許多霸凌欺負札克瑞的鎮民，其中包含飾演札克瑞父親和叔叔的戴文沙瓦（Devon Sawa），札克瑞表示對方是個超棒的演員，因為一起演戲時，總是能真實感受到恐懼，「但最困難的是，（和戴文）在演緊張的戲份時，會一直呼吸，感覺自己好像要暈過去，太常過度換氣，這幾乎是一種精神創傷了！」

有許多影迷好奇鬼娃恰吉的起源，製作人表示終於有機會在影集中為大家解答，男主角札克瑞則認為恰吉延續著過往的設定，劇中依舊是個非典型殺手，既有趣又聰明，但這不是一部只有殺戮的作品，其中有不少對人性的闡釋，他透露：「影迷甚至可以看到藏在恰吉體內的查爾斯李（Charles Lee）究竟為何變成殺人魔，我相信大家會因此感到很興奮！」影集《恰吉》每周三21：45在myVideo直播頻道「ROCK Entertainment」與美同日播出最新一集。