「遊汕玩水」活動安排民眾到林園業者的攤位認識龍虎石斑魚。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府海洋局13日在林園區舉辦「遊汕玩水」活動，今年將林園生態遊覽規模擴大至整個林園海岸線，並串聯港埔、中芸、汕尾漁港，邀請民眾深度體驗林園傳統漁港特色及漁村風情。

高雄市海洋局長張漢雄表示，輕旅行的目的不僅是希望讓更多民眾能夠認識漁港、漁業、漁獲等「三鱻」，更是期待能透過活動為傳統漁村社區注入動能，也協助社區居民尋找自身定位、探索發展方向，期待漁港漁村能找到轉型軌道，建立一套自己的經營模式。

海洋局今年特別與在地NGO及青年團體合作，由林園紅樹林保育學會、高雄市林園夢工廠海洋創生協會帶領導覽港埔、中芸及汕尾等漁港，到林園區漁會認識林園特有漁船、捕漁法，以及到魚社長養殖場體驗石斑養殖產業，再到海岸與村落中尋訪自然與文史之美。

張漢雄指出，林園等三個漁港綜合了歷史、宗教、漁業、生態、親水遊憩等特色，十分適合發展生態旅遊以及水上休憩活動，示範低利用度漁港轉型的模式。輕旅行內容豐富有趣，活動在日前開放報名，5分鐘內2場次共80個名額就被民眾搶訂一空，顯見在地創生發展已初步展現成果。