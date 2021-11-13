綠蠵龜逗留彰化頂庄海岸，海巡協助到屏東海生館休養。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁彰化傳真）

綠蠵龜逗留彰化頂庄海岸，海巡協助到屏東海生館休養。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化頂庄海域昨天下午民眾在踏浪之際，發現一隻海龜逗留不去，由於海龜屬於保育類，連忙通知安檢所派員至現場處置，安檢聯繫國立海洋生物博物館及彰化縣政府農業處派員協助，確定是綠蠵龜，將先由海生館載回照護，觀察後若無大礙，再擇期流放大海。

海巡署中部分署第三岸巡隊三豐安檢所表示，12日下午13時許，接獲海洋委員會海洋保育署第四工作站轉民眾通報發先海龜，經三豐安檢所嚴小隊長、鹿港巡邏站洪副站長及海保署第四工作站李站長等人抵達現場後，協請海生館協助，研判為保育類綠蠵龜，長約35.5公分、寬約27.5公分。

可喜的是這隻海龜無明顯外傷且健康良好，工作人員暫時放置海龜救援桶實施保濕，帶回安檢所暫置；後續彰化農業處委由海生館派員將綠蠵龜載回安置及照護。

第三岸巡隊表示，海巡署平時積極執行海洋生態保育，於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡服務專線，將立即派員馳赴救援，維護海洋生態。