王仁甫(左起)、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮、陳隨意、許孟哲以及孫協志一起闖關玩遊戲。（中視提供）

陳隨意(左)上《飢餓遊戲》當關主，與主持群王仁甫（左二起）、峮峮、孫協志、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝挑戰極限。（中視提供）

孫協志（左起）、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮騎自行車挑戰《飢餓遊戲》的「五週年特企」。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》播出「五週年特企」，為了完成這趟鐵馬半環台任務，主持群相互扶持，除了考驗意志力和體力，製作單位照舊祭出層層關卡，但只要成功破關就能得到「神人」助攻。有一關「悟空偷桃」，請來藝人陳隨意擔任關主，沒想到王仁甫為了贏，情急之下竟不小心害陳隨意下體慘遭襲擊，當場讓他痛到蹲在地上。

主持群騎到雲林時，被要求 Cosplay成西遊記人物，要在時限內把陳隨意腰上的球傳給豬八戒才算獲勝。擔心得穿毛絨衣趕路，王仁甫抓起球就轉身，沒想到黏在球上的鬆緊帶一放立刻回彈，超響亮「啪」一聲，當場打在「小隨意」上，陳隨意痛到差一點變臉，孫協志趕緊上前關心：「你(陳隨意)趕快先跳一跳。」

為了繼續錄影，陳隨意不禁露出苦笑：「雖然我是仙人，也是會痛欸！」重要部位無預警被襲擊讓他有了陰影，陳隨意不時用手護下體，甚至拿出毛巾綑在胯下中間做防護。「神器護體」的滑稽模樣讓許孟哲聯想到：「好像尿布喔！」而這段畫面也被剪來當預告，節目官方臉書一po上網，釣出陳隨意留言寫下：「還好我有兩個小孩了。」

荒謬關卡接二連三，扮演唐三藏的孫協志必須被許孟哲揹著朗誦緊箍咒，竟然可以不費體力讓孫協志再三確認：「他(許孟哲)只要揹著我就好？」許孟哲一聽差點爆氣：「什麼叫只要揹，我昨天騎這麼多，今天還騎腳踏車，還只要揹？」不僅如此，揹法還指定要用棒式支撐，讓孫協志傻眼：「棒賽啦！棒式！他腰會斷啦！」節目五周年企畫下足猛藥，讓主持群吃足苦頭。精彩的五週年特企第2集就在明(14日)晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也有播出。