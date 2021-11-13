由桃園市政府主辦的「2021NPO（非營業組織）線上論壇」12、13日一連舉辦3場，並於今天圓滿閉幕，此次論壇共邀請了緬甸、日本、英國3個國家的非營利組織，與桃園在地的非營利組織共同分享「疫情下的NPO」，透過網路借鏡世界與世界學習，也讓世界看見桃園NPO在疫情下的韌性與創意。

由桃園市政府主辦的「2021NPO（非營業組織）線上論壇」12、13日一連舉辦3場，並於今天圓滿閉幕。（桃園市非營利組織發展中心／陳育賢桃園傳真）

桃園市長鄭文燦在致詞時表示，三級警戒期間，非營利組織運用網路和科技，突破地域限制，與服務對象持續保持交流。非營利組織的線上交流，也讓台灣各地的非營利組織開始串連，共享資源、共融發展。這些過程非常辛苦，非營利組織不畏疫情嚴峻，仍努力讓溫暖的光從裂縫照到社會更多的角落。

桃園市非營利組織發展中心為台灣唯一1個專門服務非營利組織的單位，今年針對「教育共學」、「社區共生」、「高齡共創」3個主題，分別邀請緬甸的愛緬基金會、日本的宮之森咖啡、英國的Living words與台灣的緬甸華文教育服務團、木匠的家關懷協會、歡喜學堂推廣協會對談。

論壇中，參與人士特別討論國外的非營利組織是如何因應疫情生活歸零的情況下創新服務？台灣在這次三級警戒下又是如何服務？在下波疫情可能來臨前，我們如何借鏡國外經驗，與時代共生？疫情結束後，又該如何調整自己面對未來的世界？

此次論壇是於12日起一連舉辦3場，上線後就吸引200人報名，將近600人報名參與此次論壇，相信會刺激更多非營利組織對未來服務有更多想法。