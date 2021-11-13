宋同學昏迷多日醒來了！開口要媽媽「不要難過」

瑪莎拉蒂3惡少毆打宋姓男大生致顱內出血，昏迷5天後清醒、拔管，並恢復記憶，讓關心民眾振奮。台中榮總神經醫學中心主任沈炯祺今天表示，宋男恢復得出乎意料得好，最主要是送醫速度來得夠快，第一步就算成功了，再經快速診斷、手術治療，減少腦部傷害，是最重要的關鍵。

中市7日凌晨發生瑪莎拉蒂名車3名惡煞，重手圍毆發生車撞車禍的宋姓男大生，警方獲報到場宋男送醫，並將3人帶回製作筆錄，函送法辦。沒想到，宋男顱內出血昏迷命危，全案曝光引發社會撻伐，警方緊急拘提3嫌送辦，並說明，案發時，宋男意識清醒、還可與警方對談，現場已無衝突打架情事，因傷者已送醫，第一時間才以函送處理。

宋男目前仍在台中榮總加護病房救治，沈炯祺今天表示，宋男恢復狀況比初期評估出乎意料的好，12日已清醒、拔管，且已恢復相關記憶，對數字100以下的減法、甚至100開根號等數學題都能答對。

沈炯祺進一步說明，宋男已慢慢想起車禍的過程，但他有頭痛狀況，並未再問案發過程，希望他慢慢走出陰影，預計在15日可從加護病房轉出來到普通病房，後續的由醫療團隊照顧。

沈炯祺說，宋男上救護車送醫時，意識是清醒的，但到院後就無法回答問題、控制情緒，代表腦部已經有問題，一般腦部受壓撞，造成局部血流不好，腦細胞缺氧會受損，缺氧時間太久，腦細胞可能就會回不來。

沈炯祺分析說，宋男恢復得快，最主要是送醫速度來得夠快，因為頭部受撞擊時，骨頭與硬腦膜間的動脈裂掉出血，會暫時失憶昏迷，醒過來後會有一段清醒期，然後再陷入昏迷，清醒期間長短必須視出血的快慢而定，有的一下子就昏過去，但有的甚至長達2、3小時才會再度昏迷，所以常會被誤判。