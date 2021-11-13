台北市政府去年斥資千萬成立大數據中心，卻因市長柯文哲1句「考慮商用」引發各界譁然，近期還建置183坪超大戰情室，市議員許淑華痛批，北市府已透過台北通APP實聯制，取得5000萬筆用戶資料，未來恐遭出售外流，她要求市府訂出控管機制。柯對此表示，會討論個資如何商用，不會做壞事。

許淑華指出，因應防疫而建置的1922簡訊實聯制，僅需登記民眾手機、時間與場所代碼，反觀台北通雖有實聯制功能，但註冊時須提供姓名、生日及身分證字號，揭露程度差很大，同時還要同意官方個資使用聲明，個資使用對象更擴及悠遊卡、台北捷運公司等與市府有業務往來的機構，迄今已累積5000萬筆個資。

北市資訊局長呂新科對此解釋，台北通實聯制運作與中央雷同，只限防疫使用，按規定都須在28天內剔除。至於姓名、出生等資訊，只會用於市政分析，若要給其他局處使用，民眾還要再授權，不是無條件給予。

但許淑華反問，民眾個資、消費行為、移動軌跡及瀏覽紀錄屬重要資訊，市府使用前都該讓人民知情同意，但市府未來怎可能逐筆詢問授權。如此一來，民眾在註冊台北通時，等於個資已被市府取走，未來可能會被賣出，她要求市府訂出控管機制，別視資安於無物。

對此，柯文哲大嘆一聲，強調市府有資料治理委員會，主要研究個資保護，裡頭會探討何種資料可做商用，並且去個資化，這些都是未來考驗，但目前尚無任何動作。他也強調，北市大數據中心走在國家法律前面，不打算將資料拿去做壞事，舉凡做選舉、賣給無關的人都不可能。