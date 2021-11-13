外送員狹路相逢 埔里街頭5人刀棍混戰 連警察也照打

埔里鎮西安路一段1家餐飲店前，12日上午發生美食外送員持械互嗆事件。（埔里警分局提供／馮惠宜南投傳真）

前往處置的埔里派出所李姓員警為阻擋兩方人馬造成右手擦挫傷。（埔里警分局提供／馮惠宜南投傳真）

外送員狹路相逢 埔里街頭打群架

51歲巫姓美食外送員和31歲潘姓外送員倆人12日上午11時在南投縣埔里鎮西安路一段1家餐飲店前發生激烈口角，巫男還衝進店家拿起菜刀，而潘男以LINE群組呼叫3名友人助陣，其中一名33歲唐姓男子也拿出機車鐵棍，警方獲報立即到場制止，一名員警還因此掛彩，後續支援警力抵達才控制住場面，並將5人以現行犯逮捕，訊後依法移送南投地方檢察署偵辦。

埔里警分局於12日上午11時左右接獲民眾報案，於埔里鎮西安路一段1家餐飲店前，有一群人在街上爭執且有打群架之可能。埔里警分局獲報之後，立即派遣線上警力火速於3分鐘內趕抵現場。

經了解，巫男等5人都是某美食外送平台的外送員，巫和潘兩人疑先前早有嫌隙，在該處狹路相逢，雙方先是激烈互嗆，並發生激烈口角。巫男甚至衝進店家拿起店內之菜刀，潘男則是以LINE群組呼叫唐姓等3名外送員到場助勢，唐姓外送員見巫男拿著菜刀，自己也拿起置於車上之鐵棍，經警方當場制止，唐姓外送員等人仍不聽勸阻、不斷叫囂。

過程中，唐姓外送員持鐵棍欲向巫男攻擊，埔里派出所李姓員警予以強力制止，也因此導致李姓員警右手擦挫傷，後續支援警力抵達並控制現場，美食外送員雙方共計5人均由警方依現行犯予以逮捕，全案並依刑法150條聚眾鬥毆、妨害秩序、恐嚇、公然侮辱及妨害公務等罪嫌移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

埔里警分局指出，本案美食外送員於街頭叫囂，險些爆發鬥毆暴力衝突，路過民眾紛紛閃避。該局獲報後即調派線上警力趕赴現場，並迅速壓制持械的巫男、唐男，充分展現警方嚴正執法、不容許任何挑戰公權力之不法行為。