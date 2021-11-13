「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，萬里分隊將以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給萬里區的居民，謹訂於110年11月13日下午1時30分，在萬里區瑪鋉路223號舉行落成啟用典禮，由市長侯友宜主持，並邀請地方民意代表及仕紳到場觀禮。

面對國民自助旅遊與海岸運動日漸興盛的影響，萬里地區的假日人潮顯著提昇，也使得水上活動以及行車事故所造成的意外事件機率明顯上揚，導致本地區每月的救護量日漸繁重；防疫不忘防救災，市民只要一通「119」，所有消防同仁、義消、志工皆全力投入執行救災、救護及為民服務工作，嶄新的廳舍、舒適的辦公環境，讓消防人員執勤時亦能感受回家的安心，持續守護北海岸民眾安全。

新北市政府消防局為提升救災救護效能，最新萬里分隊今天舉行落成啟用儀式，由市長侯友宜主持，並邀請地方民意代表及仕紳到場觀禮。(新北消防局提供)

本新建工程基地面積計1,271.05平方公尺，興建地上4層之鋼筋混凝土構造建築物，地上1樓空間為值班室及大型救災車輛停車空間、2至3樓為消防分隊備勤室及辦公室，4樓開放式空間，在不影響救災前提下，提供居民辦理活動共享空間，總樓地板面積1,432.56平方公尺，總工程費5,531萬5,176元整，本工程由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造股份有限公司承攬，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染之綠建築。。

新北市政府消防局為提升救災救護效能，最新萬里分隊今天舉行落成啟用儀式，由市長侯友宜主持，並邀請地方民意代表及仕紳到場觀禮。(新北消防局提供)

自侯友宜市長上任以來，包含今日落成的萬里分隊，消防廳舍已完成6處啟用(石門分隊新建工程、大埔分隊暨搜救犬及警察局警犬基地新建工程、國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心)，興建中共有2處(鳳鳴分隊新建工程、坪林分隊及市民活動中心新建工程)，另外還有3處規劃中(淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程、雙溪分隊新建工程)，新北消防局戮力以嶄新的面貌面對新北市市民，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，打造「安居樂業」的新城市。