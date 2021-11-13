新北市北海岸旅遊、水上活動日漸興盛，連帶使萬里區假日人潮顯著增加，意外事故發生機率也隨之提高，為提升消防救災救護能量，新北市消防局新建萬里分隊廳舍已於近日完工，今（13）日由新北市長侯友宜親自主持啟用典禮，期許分隊以新的設備、新的空間提供最優質的服務給萬里區的居民。

萬里消防分隊今落成啟用，新北市長侯友宜主持啟用典禮。（新北市消防局提供）

消防局表示，本新建工程基地面積計1271.05平方公尺，興建地上4層鋼筋混凝土構造建築物，1樓空間為值班室及大型救災車輛停車空間、2至3樓為消防分隊備勤室及辦公室，4樓開放式空間，在不影響救災前提下，提供居民辦理活動共享空間，總樓地板面積1432.56平方公尺，總工程費5531萬5176元，是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築。

消防局指出，自侯市長上任以來，已完成6處消防廳舍新建啟用，2處興建中、3處規畫中，全新的消防廳舍展現市府對地方安全的重視，消防局將戮力打造「安居樂業」的新城市。