台中市政府運動局及中華民國匹克球協會指導，台中市匹克球協會和大甲國聖獅子會共同辦理的「2021第一屆大甲國聖獅子盃全國匹克球賽」13日於大甲體育場登場，現場吸引全國各年齡層的匹克球運動好手們齊聚切磋球技。運動局表示，透過此次賽事可讓台中匹克球運動人才持續扎根，現場更落實各項防疫措施，如出入口酒精消毒，量體溫及保持安全距離等，讓選手安心參賽。

運動局指出，這次賽事以團體賽方式辦理，共有國小、國中、高中、大專、社會組共五個組別，社會組部分也分為2.0-2.9級和3.0-3.9級的賽事，這次的比賽除可讓全國匹克球選手有機會相互交流外，也讓大家更認識匹克球運動，希望藉由賽事辦理讓匹克球運動繼續向下扎根，吸引更多市民投入參與。

選手專注匹克球比賽。（台中市政府提供）

運動局說，市長盧秀燕上任後，持續推廣各類運動及蓬勃台中市運動風氣，這次「2021第一屆大甲國聖獅子盃全國匹克球賽」舉辦後，12月還有「2021匹克球台灣全民錦標賽」將在台中市網球中心登場；後續也會持續辦理多元化活動提升全民健康，打造更優質的運動環境，培育更多匹克球運動人才。