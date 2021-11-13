蔡英文總統今會見宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷訪問團，蔡總統跟訪問團成員說，「宏都拉斯的咖啡是我的最愛」。

葉南德茲強調，希望向台灣人民及政府表達，在此情勢相當緊張的時刻，宏都拉斯來到台灣要展現的就是「我們是真正的朋友，只有在患難時刻才能夠見到真情」。

總統致詞時指出，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80週年，葉南德茲總統伉儷在此時率團來訪，意義非凡。

總統說，2017年她率團訪問宏都拉斯，當時台灣的技術團正在努力進行酪梨種苗的繁殖，經過這幾年兩國積極的合作，宏都拉斯的酪梨不僅持續擴大種植面積，也建立起生產、行銷及採購的完整產業鏈。

總統說，台灣和宏都拉斯在教育及經貿等各領域也不斷深化交流，雙邊貿易金額也逐年持續成長。目前台灣市面上的白蝦，主要來源就是宏都拉斯。

總統特別感謝葉南德茲總統對台灣的重視，持續加深兩國的夥伴關係，特別是這幾年來，宏都拉斯力挺台灣的國際參與，包括剛剛結束的COP26，宏都拉斯也再次表達對台灣的支持。

總統也預祝宏都拉斯大選順利舉行。也提到，宏都拉斯新建的帕美羅拉國際機場即將迎來首航，她要恭喜葉南德茲總統任內完成這項重大的成就。

葉南德茲總統致詞表示，他率團來到中華民國台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。

葉南德茲說，他誠摯地希望雙邊關係能更加深化，無論是在經貿、教育及科技等領域，並認為宏都拉斯進軍亞洲可以透過台灣，同樣地，台灣進軍拉丁美洲也可以透過宏都拉斯。

葉南德茲指出，他也期盼能夠積極開發太平洋岸的港口，並感謝台灣的海運公司專家訪問團與他參訪阿馬帕拉（Amapala），共同研究未來開發這個地區的重要計畫，也期盼能鼓勵更多的台灣企業一起來宏都拉斯投資。

葉南德茲總統也表示，他很希望不僅是台灣，甚至任何一個有漁業養殖技術的國家，都能促進雙邊的合作，並積極增進宏都拉斯漁業的產業發展。

葉南德茲說，雙邊獎學金的合作計畫成效非常顯著，甚至成為新興商業及商機蓬勃發展的一個助力。他也提到，宏都拉斯的咖啡是全世界最好的咖啡，將繼續努力開發亞洲的市場；也希望將來蔡總統有機會品嚐到宏都拉斯生產的酪梨，期望未來能進一步推動農產品，特別是有關酪梨的認證，讓宏都拉斯的酪梨能盡快進入亞洲市場。

葉南德茲總統說，今年11月28日宏都拉斯即將舉行全國性大選，這也將是人民再次充分表達意志的機會，希望這個意志的表達，能反映出未來兩國能繼續深化堅定友誼的意願。