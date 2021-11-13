蔡旻佑生日與粉絲一同淨灘。（何樂音樂提供）

蔡旻佑生日與粉絲一同淨灘。（何樂音樂提供）

蔡旻佑昨歡度35歲生日，對於「35」這個數字的感受壽星笑答：「外在雖然成熟了，內心的小男孩還在。5是我小學的學號，對我來說有特別意義，期許自己能一直保有一顆赤子之心。此刻的生命階段還有好多有趣的事和未知的挑戰等著我去體驗，人生就一回，不可能不好好玩味的吧。」期許要讓爸爸媽媽知道自己過得很好，「好到他們不用再擔心我，要變得通情達理，即使失敗或犯錯都沒關係，只要一次比一次更誠實、更勇敢就夠了，接下來要敞開心胸、更大膽地在各種創作中盡情玩樂」。

今年適逢他出道邁入15週年，慶生方式上結合公益格外有意義，蔡旻佑開心形容，「從跟歌迷一起去淨灘開始連慶五天，和親愛的朋友家人們以生日之名吃吃喝喝，每天都快樂又充實，肚子大小的部分也跟著充實」；至於禮物？他自嘲生日禮物很好買，因為沒有定期買衣服習慣，朋友們用帥氣的衣服塞滿衣櫃。最讓他驚喜是收到2位小姪女親手製作的生日卡片，「手寫專屬比例的生日快樂和愛心剪紙可愛極了」，並許下願望，希望自己愛的和愛他的人都快樂健康、閒適自在，戶頭餘額尾數多兩個0、covid-19即刻滅絕。

他今年生日結合公益，與粉絲動員到白沙灣淨灘同樂，大讚粉絲們很優秀：「包遊覽車一起淨灘，覺得蠻驕傲的，能把我之前減少資源浪費、愛護環境的願望聽進去然後身體力行，這麼讚的粉絲哪裡找！」到海邊尺度顯得保守，怎麼沒有秀肌下海放送福利？他搞笑回：「我偶像出身耶，怎麼可以說脫就脫，還是要有點偶像的矜持，而且我們是認真來淨灘的，我尺度太大怕大家會不專心、眼睛不知道看哪裡。淨灘那天體態尺寸都剛剛好，目前腹部有點發達。」