交通部推動台灣新車安全評等（T-NCAP）計畫，避免同一車型設備「國外是標配、國內變選配」，卻仍打著國外安全認證的廣告銷售。路政司表示，T-NCAP可於2023年上路，預計第1年先測試8款熱銷車，針對安全性給予1至5星評等，讓消費者買車前能掌握更充分的資訊。

交通部參考歐盟Euro NCAP評價項目與方法，原因是該評鑑涵蓋的國家最多，國內引用度也較高，且採用較高的標準。交通部編列6.2億元經費建置實驗室，並盤點車測中心現有設備避免重複，打造台灣版的NCAP評等。

交通部購置撞擊測試用的假人，為車輛安全提供數據。（交通部提供／陳祐誠傳真）

路政司長陳文瑞指出，檢測能量包含主動和被動安全評價項目，8個項目包括前方正面撞擊、前方偏置碰撞、側方碰撞、側面柱撞、行人保護、座椅鞭甩、兒童保護裝置評價及車輛安全功能評價。

陳文瑞說，一旦T-NCAP做起來，對消費者來說是一種保護，例如有些車子在歐洲號稱Euro NCAP 4星等，但進口到台灣之後，原本在歐洲是標準配備的設備，變成了選配，卻繼續打著安全4星的廣告，當台灣也有鑑定能力，就能把資訊更透明的揭露給消費者。

陳文瑞強調，若車子的配備不變，我國自然會承認國外的檢定，不會重複檢定。但進口之後設備減少了，就要再經過台灣的評鑑。

陳文瑞表示，T-NCAP預計2023年可上路，第1年可先挑選8款熱銷車來做測試，預算也編列好購車經費，每款車的測試會用到4至5輛同型車，才能做出完整評價。